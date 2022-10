Foot - PSG

PSG : Luis Suarez lâche ses vérités sur Messi et Neymar

Publié le 7 octobre 2022 à 19h10

Dan Marciano

Pendant des années, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar ont écrit les plus belles pages du FC Barcelone. Ce trio offensif se faisait remarquer par son efficacité sur le terrain et son entente. Et ce jusqu'au départ de l'international brésilien au PSG en 2017. Aujourd'hui en Uruguay, Luis Suarez est revenu sur ce que l'on a appelé la MSN.

La MSN, trois lettres qui suscitaient la crainte chez les adversaire du FC Barcelone. Pendant des années, Luis Suarez, Lionel Messi et Neymar ont constitué un trio offensif efficace au FC Barcelone. 350 buts inscrits en près de trois ans. Un chiffre qui donne le tournis. Le départ de Neymar au PSG en 2017 a marqué l'arrêt de ce trio magique.

Luis Suarez revient sur sa relation avec Messi et Neymar

Dans un entretien à Star + , Luis Suarez est revenu sur ses années FC Barcelone et sur sa relation avec Neymar et Lionel Messi, aujourd'hui au PSG. « Ils m'ont fait gagner un Soulier d'or, Leo m'a fait tirer des penalties pour que je puisse gagner le prix, ou par exemple les deux arrivaient au but pour marquer et regardaient d'où je venais. J'y attache beaucoup d'importance » a déclaré l'international uruguayen.

« Il n'y avait aucun ego de notre part »