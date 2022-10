Foot - PSG

PSG : Galtier répond cash aux critiques sur Donnarumma

Publié le 7 octobre 2022 à 14h45

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’une performance XXL mercredi en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne, Gianluigi Donnarumma a été décisif dans le point ramené par le PSG de son déplacement au Portugal. Et Christophe Galtier assure la défense de son gardien italien, souvent critiqué cette saison.

Parfois peu inspiré depuis le début de la saison au PSG, avec notamment une grosse erreur lors de la 1ère journée de la Ligue des Champions contre la Juventus (2-1), Gianluigi Donnarumma a été bien plus en forme mercredi soir contre le Benfica Lisbonne (1-1). Le gardien italien a multiplié les arrêts et a donc répondu de la meilleure des manières aux critiques dont il fait l’objet depuis le début de la saison.

« Personne n’est insensible aux critiques »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a évoqué l’état d’esprit de Donnarumma face aux critiques sur ses performances au PSG : « Il travaille bien, personne n'est hermétique aux remarques. Parfois, ça devient des critiques. Personne n'est insensible. Ce que j'ai pu remarquer dans cette période, c'est qu'il est resté concentré sur son travail, en tentant d'éliminer ses petits défauts et de garder ses points forts. Je n'ai rien vu de différent dans sa préparation du match », indique l’entraîneur du PSG.

« Il doit toujours être performant »