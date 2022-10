Foot - PSG

PSG : Un clash entre Neymar et Mbappé, le vestiaire du PSG répond

Publié le 7 octobre 2022 à 17h10

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé est scrutée de très près. Alors que les deux coéquipiers du PSG semblent loin d'être les deux meilleurs amis du monde, le moindre événement est sujet à polémique. Forcément, ce clash entre Neymar et Mbappé fait énormément parler, mais au sein du vestiaire du PSG, on a tenu à être très clair.

Les polémiques ont été nombreuses au PSG ces derniers mois. Et plusieurs ont notamment concerné la relation entre Neymar et Kylian Mbappé. Entre le penaltygate face à Montpellier ou les tensions face à la Juventus, le comportement des deux coéquipiers parisiens n'échappe à personne. Forcément, ce clash entre le Brésilien et le Français fait énormément parler dans la presse, mais Vitinha, coéquipier de Mbappé et Neymar au PSG, a tenu à répondre aux médias.

« La presse française et internationale a tendance à beaucoup parler »

Dans des propos rapportés par ESPN , après la rencontre de Ligue des Champions face au Benfica, Vitinha a été invité à s'exprimer sur ces tensions entre Neymar et Kylian Mbappé et sur l'ambiance au sein du vestiaire parisien. Le transfuge du FC Porto a alors lâché : « L’ambiance dans le vestiaire est la meilleure possible. La presse française et internationale a tendance à beaucoup parler. La vérité est que nous avons une grande ambiance ».

« Heureux d’être dans une équipe où nous nous entendons tous très bien »