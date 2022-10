Foot - PSG

PSG : Polémique, ramadan... Clash confirmé avec Galtier, la vérité éclate

Publié le 7 octobre 2022 à 21h10

Dan Marciano

Président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère est revenu sur les tensions entre Christophe Galtier et Julien Fournier la saison dernière, lors de leur passage au sein du club azuréen. Selon certaines sources, tout est parti d'une demande de l'actuel entraîneur du PSG lors de la période du ramadan. Mais pour la direction niçoise, il n'y a pas de quoi polémiquer.

Le clash entre Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, et Christophe Galtier a fait grand bruit ces derniers jours. L'ancien responsable azuréen avait porté de lourdes accusations à l'encontre de l'actuel entraîneur du PSG. « Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot » avait déclaré Fournier au micro de RMC . Selon L'Equipe , cette brouille trouve sa source sur une demande de Christophe Galtier. Lors de son passage à Nice, le technicien aurait demandé aux joueurs de confession musulmane de ne pas jeûner durant la période de ramadan.

PSG : Galtier souligne un problème avec la Coupe du Monde au Qatar https://t.co/aczuBouxio pic.twitter.com/omLgH9ZnIX — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Nice désamorce la polémique

Invité à réagir au micro de RMC , Jean-Pierre Rivère a tenu à mettre les choses au clair sur la polémique autour de Galtier et Fournier. « Julien est quelqu'un qui m'a accompagné pendant onze ans. Aujourd'hui, il est parti vers d'autres directions et je lui souhaite bonne chance. Sur ce qui a été dit lors de l'émission, je suis au courant de tout ce qui a pu se dire. Il n'y a pas matière à faire une déclaration de cet ordre là » a-t-il confié.

Tensions confirmées entre Galtier et Fournier, mais...

Même si les deux hommes ne passeront pas leurs vacances ensemble, il n'y a pas de quoi polémiquer selon Rivère. « Il peut y avoir des tensions entre deux hommes, ce qui a été le cas. Mais il n' y a pas matière à faire polémique. La seule chose que j'ai regretté c'est que la façon dont Julien s'est exprimé peut laisser planer le doute sur pleins de sujets » a -t-il confié lors de l'émission Rothen Régale.

« Il n'y a aucune polémique à faire sur le sujet »