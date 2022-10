Foot - Mercato

Mercato : Une offre XXL tombe pour Cristiano Ronaldo, coup de tonnerre en préparation ?

Publié le 9 octobre 2022 à 21h15

Pierrick Levallet

Vivant une période très délicate à Manchester United, Cristiano Ronaldo n’aurait pas exclu l’idée d’un départ pour quitter les Red Devils. L’Inter Miami de David Beckham serait intéressé par l’idée de récupérer le Portugais. Et l’attaquant de 37 ans serait prêt à prendre très sérieusement l’offre de la franchise de MLS en considération.

Désireux de participer à la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo a tout fait pour quitter Manchester United. Mais le Portugais s’est constamment fait recaler et a donc été contraint de rester chez les Red Devils . Toutefois, l’attaquant de 37 ans n’a pas totalement écarté l’idée d’un départ alors que son contrat expire en juin prochain. Et une opportunité en or serait en train de se présenter à lui.

Mercato - PSG : Messi vers la sortie, un coup légendaire préparé par le Qatar avec Cristiano Ronaldo ? https://t.co/I7LWHqpWPE pic.twitter.com/7ip3Jwt6yq — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Une offre XXL tombe pour Cristiano Ronaldo

Comme l’a révélé le Daily Star , l’Inter Miami serait prêt à offrir une somme considérable à Cristiano Ronaldo pour le recruter. La franchise de David Beckham pourrait proposer un salaire de 35M€ au Portugais. Toutefois, cette dernière ne pourrait être transmise qu’à condition que Cristiano Ronaldo quitte Manchester United libre à l’issue de la saison. De son côté, l’attaquant de 37 ans pourrait bien ne pas écarter cette piste pour son avenir.

Ronaldo prêt à prendre l’Inter Miami au sérieux ?