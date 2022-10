Foot - Mercato

Mercato : Annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo reçoit un message fort

Publié le 9 octobre 2022 à 13h45

Jules Kutos-Bertin

Remplaçant depuis l’arrivée d’Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo vit un début de saison très compliqué. Alors qu’il a demandé à quitter Manchester United cet hiver, l’international portugais a encore des partisans en Angleterre. Marcus Rashford a confié son admiration pour Ronaldo en conférence de presse.

Un an après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo vit un début de saison très difficile. Alors qu’il a réclamé son transfert tout l’été, l’attaquant portugais a fini par rester chez les Red Devils . Mais avec l’arrivée d’Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a perdu sa place de titulaire, une situation très difficile pour le quintuple Ballon d’Or.

Cristiano Ronaldo veut partir cet hiver

Même s’il devrait, quoi qu’il arrive, quitter Manchester United l’été prochain, Cristiano Ronaldo aurait même demandé à partir cet hiver. Une décision qui ne dérange pas Erik ten Hag, à condition que la proposition soit suffisante.

Rashford : "Quand il [Ronaldo] marquera, il ne s'arrêtera pas. Nous devons juste essayer de continuer à mettre le ballon dans des positions où il est devant le but." #MUFC pic.twitter.com/o6FfeNkjEY — Manchester United (@MUnitedFR) October 8, 2022

« C'est une joie de jouer avec lui »