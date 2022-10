Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Nouvelles révélations fracassantes sur Cristiano Ronaldo

Publié le 8 octobre 2022 à 11h00

Hugo Chirossel

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Cristiano Ronaldo avait demandé à quitter Manchester United l’été dernier. Un départ du Portugais l’année prochaine ou cet hiver n’est pas à exclure, d’autant plus que sa relation avec Erik ten Hag n’est pas au mieux. Le quintuple Ballon d’Or ne serait pas du tout satisfait par les méthodes de l’entraîneur néerlandais, que ce soit par ses séances d’entraînement ou ses choix tactiques.

Revenu il y a maintenant un peu plus d’un an à Manchester United, Cristiano Ronaldo a impressionné la saison dernière. Auteur de 18 buts en Premier League et 6 en Ligue des champions, le Portugais a porté les Red Devils . Des performances qui ne leur ont pas permis de se qualifier pour la Ligue des champions, puisqu’ils ont finalement terminé à la 6e place du championnat d’Angleterre. Voulant à tout prix disputer la plus grande des compétitions européennes, Cristiano Ronaldo a donc demandé à s’en aller l’été dernier.

« Je ne l’ai pas fait rentrer par respect pour sa grande carrière »

Une demande qui n’a pas été acceptée par Manchester United. Pourtant, l’international portugais, désormais âgé de 37 ans, ne semble pas entrer dans les plans d’Erik ten Hag. Le nouvel entraîneur des Red Devils ne l’utilise que très peu cette saison, il avait d’ailleurs préféré le laisser sur le banc dimanche dernier, lors de la lourde défaite dans le derby face à Manchester City. « Je ne l’ai pas fait rentrer par respect pour sa grande carrière », a confié le technicien néerlandais après la rencontre.

Ronaldo mécontent des méthodes de Ten Hag