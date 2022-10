Foot - Mercato

Mercato : Pour Cristiano Ronaldo, c’est terminé

Publié le 8 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Alors qu’il n’est contractuellement lié à Manchester United que jusqu’à la fin de la saison, Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ dès cet hiver en raison de sa situation sportive chez les Red Devils. Néanmoins, une telle éventualité ne devrait pas être possible.

Après avoir mis le feu au mercato estival, Cristiano Ronaldo est finalement resté à contrecoeur à Manchester United où il est entré dans l’ultime année de son contrat. Et pourtant, le nom du Portugais a été lié aux plus grands clubs européens, que ce soit le PSG, Chelsea, le Bayern Munich ou encore le Milan AC et le Napoli.

En manque de temps de jeu, Ronaldo prêt à partir cet hiver ?

Devant se contenter d’un rôle de remplaçant de luxe depuis quelque temps chez les Red Devils et sous la houlette d’Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo n’est même pas entré en jeu dimanche dernier lors du derby de Manchester perdu 6 buts à 3 face à Manchester City. De quoi permettre à certains médias d’imaginer un transfert dès le mercato hivernal après discussion avec son agent Jorge Mendes et une fois la Coupe du monde étant arrivée à son terme en décembre prochain.

Mercato : Ronaldo reçoit une incroyable proposition, il prend une décision radicale https://t.co/nSrayrEcWC pic.twitter.com/7lEH3AOfBg — le10sport (@le10sport) October 6, 2022

Finalement pas de départ pour Ronaldo ?