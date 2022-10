Foot - Mercato

Skriniar, Blanc, Cristiano Ronaldo... Toutes les infos mercato du 9 octobre

Publié le 9 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Bosz à l'OL, c'est terminé

Depuis quelques semaines, l'OL enchaîne les prestations décevantes. Contre Toulouse (1-1), les Gones ont ainsi vécu un cinquième match de suite sans victoire. Et selon les informations de RMC Sport , confirmées ensuite par L'EQUIPE , Peter Bosz a ainsi été démis de ses fonctions d'entraîneur. Claudio Caçapa, son adjoint, assurera l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau coach qui sera très vraisemblablement Laurent Blanc.



ASSE : Batlles réclame déjà deux transferts pour cet hiver

Alors que l'ASSE réalise un début de saison très compliqué en Ligue 2, Laurent Batlles a reconnu qu'il n'était pas totalement convaincu par le recrutement estival et qu'il manquait un ou deux joueurs. « On a fait un recrutement pour jouer dans ce système. Il nous manque peut-être 1/2 joueurs dans les couloirs qui pourraient nous apporter un peu plus de choses. On a joué dans un autre système au début et ça ne nous avait pas été favorable non plus », a confié le coach stéphanois devant les médias.



Cristiano Ronaldo pour remplacer Messi au PSG ?