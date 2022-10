Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a le champ libre pour ce transfert XXL en janvier

Publié le 9 octobre 2022 à 12h15

Priorité de Luis Campos lors du dernier mercato estival pour renforcer la charnière centrale du PSG, Milan Skriniar est toujours dans le viseur du club de la capitale, alors que son contrat prendra fin en juin prochain. Une aubaine pour l’écurie parisienne, d’autant que les négociations seraient au point mort entre le défenseur et l’Inter.

Le feuilleton Skriniar est loin d’être terminé. Dans le viseur du PSG lors du dernier mercato estival, le défenseur slovaque est finalement resté à l’Inter, sans pour autant renouveler son bail prenant fin en juin 2023. Un risque majeur pour l’écurie italienne, qui souhaite rapidement régler sa situation afin de ne pas voir son joueur partir libre dans quelques mois. À l’inverse, la situation est idéale pour le PSG.

Le PSG ne lâche pas Skriniar

Dans la capitale, Milan Skriniar apparaît en effet toujours comme une priorité pour renforcer la charnière centrale. Le PSG envisage de se positionner cet hiver afin de recruter l’international slovaque de 27 ans à un prix plus abordable, alors que l’Inter réclamait entre 70 et 80M€ lors du dernier mercato estival.

Skriniar encore loin d’une prolongation