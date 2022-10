Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles réclame déjà deux transferts pour cet hiver

Publié le 9 octobre 2022 à 10h30

Arnaud De Kanel

Avant le déplacement à Sochaux lundi soir, l'ASSE pointe à la 18ème place du classement de Ligue 2. Laurent Batlles a utilisé différents systèmes de jeu mais aucun ne fonctionne pour le moment. Le coach stéphanois pointe du doigt le mercato et souligne le manque flagrant de recrues dans les couloirs.

L'ASSE est en position très délicate avant de se déplacer à Sochaux lundi soir. Toujours dans la zone de relégation, les Verts paient très cher leur début de saison totalement raté. Malgré un sursaut d'orgueil dans le jeu, les Stéphanois manquent de réussite. Pour Laurent Batlles, les mauvais résultats s'expliquent en partie à cause du manque de recrues sur les côtés.

«Il nous manque peut-être 1 ou 2 joueurs dans les couloirs»

Laurent Batlles veut continuer d'utiliser son système de jeu préférentiel mais il souligne un défaut numérique dans son effectif : « On a fait un recrutement pour jouer dans ce système. Il nous manque peut-être 1/2 joueurs dans les couloirs qui pourraient nous apporter un peu plus de choses. On a joué dans un autre système au début et ça ne nous avait pas été favorable non plus. »

