ASSE : Laurent Batlles tire la sonnette d'alarme

Publié le 8 octobre 2022 à 16h30

Arnaud De Kanel

Après un début de saison catastrophique, l'ASSE de Laurent Batlles sort peu à peu la tête de l'eau. Néanmoins, les Verts sont en position de relégable et la situation commence à inquiéter le coach. Le temps presse et il faut vite redresser la barre du navire qui coule à petit feu.

Lors de ses dernières sorties, l'ASSE a énormément manqué de réussite. Affichant un bien meilleur visage que celui du début de saison, les Verts peinent à renverser la situation défavorable dans laquelle ils sont plongés. Les points de pénalités qui ont fait démarrer le club du Forez dans le négatif n'ont rien arrangé. Actuellement 18ème de Ligue 2 avant le déplacement à Sochaux, Laurent Batlles s'inquiète avant la coupure liée au Mondial au Qatar et est conscient du classement des Verts .

« C'est difficile de donner un objectif »

En conférence de presse, Laurent Batlles appréhende la coupure hivernale qui va plonger le club dans l'inconnu. « C'est difficile de donner un objectif car il ne reste que 5 matchs de L2 et 1 match de CDF avant la coupure. Cette coupure on ne sait pas du tout comment elle va être gérée par les clubs, ni par nous… Comme je l'ai dit aux joueurs hier, en terme de points on est à 11 pts, malgré tout on a ces -3 points qui nous coutent aujourd'hui. Avec un ou deux points de perdu, évitables en plus, on serait au milieu du tableau » a-t-il constaté.

« On le regarde ce classement »