Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Ce protégé de Batlles lâche une confidence sur son transfert

Publié le 1 octobre 2022 à 07h45 par La rédaction

Durant le dernier mercato estival, l’effectif de l’ASSE a grandement changé. En grande difficulté durant le début de saison stéphanois, Yvann Maçon fait partie des rescapés de ce remaniement. Mis à l’écart pendant quelque temps, le latéral droit a finalement retrouvé une place de titulaire. Mais l’avenir du Français aurait pu se faire ailleurs que dans le Forez.

L’été aura été agité du côté de l’ASSE. Après une relégation en Ligue 2, le club stéphanois a remis de l’ordre dans son effectif. Parmi les joueurs de la saison 2021/2022, très peu sont restés au club, mais quelques-uns ont réussi à se refaire une santé. Yvann Maçon en fait partie, même si son début de saison était compliqué, le protégé de Laurent Batlles a finalement retrouvé une place de titulaire. Il aurait pourtant pu quitter l'ASSE cet été lui aussi.

Transferts - ASSE : Les grandes annonces de Batlles pour le mercato https://t.co/Vo2KWyQHz9 pic.twitter.com/Q3utJ6tiHZ — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« J’avais des touches »

Lors d’un entretien pour Le Progrès , Yvann Maçon s’est exprimé sur son mercato. Il avoue même avoir songé l’ASSE. « Je vais être honnête, oui. J’avais des touches ».

« Cela se passe très bien et il y a un très bon groupe »