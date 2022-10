Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo visé pour remplacer Leo Messi, une offensive est annoncée

Publié le 9 octobre 2022 à 09h15

Bernard Colas

En difficulté à Manchester United, Cristiano Ronaldo verrait toujours d’un bon œil son départ d’Old Trafford. À en croire la presse anglaise, le PSG surveillerait le Portugais en cas de départ de Lionel Messi, mais c’est bien l’Inter Miami qui serait le plus à l’affût dans ce dossier, avec une possible offensive lancée dès janvier.

Désireux de quitter Manchester United lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo est finalement resté du côté d’Old Trafford, faute de piste chaude pour son avenir. Depuis, la situation du Portugais ne s’est pas arrangée, lui qui n’a inscrit qu’un but au cours de ses 9 apparitions. De quoi rendre l’hypothèse d’un départ crédible, à condition qu’une offre concrète soit formulée.

Cristiano Ronaldo dans le viseur du PSG ?

Selon The Sun , le PSG n’exclurait pas de se positionner sur Cristiano Ronaldo, mais cela dépendra du choix de Lionel Messi pour son avenir. Une offensive pourrait en effet être lancée par l’écurie parisienne en cas de départ de La Pulga d’après les révélations du tabloïd anglais.

L’Inter Miami rêve de Cristiano Ronaldo