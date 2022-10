Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En cas d'échec avec Skriniar, qui faudrait-il recruter en défense centrale ?

Publié le 9 octobre 2022 à 08h00

La rédaction

La défense centrale serait l'un des secteurs à renforcer dans les prochains mois. Et pour cause, Luis Campos n'avait pas réussi à boucler l'arrivée de Milan Skriniar, érigé en grande priorité. Cet hiver, le dirigeant du PSG a l'occasion de se racheter. La piste Skriniar serait toujours sur la table, mais serait complexe. Alors en cas d'échec, sur quel joueur doit se concentrer le club parisien ?

Au moment de commenter son travail lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait laissé apparaître son inquiétude. « C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet » avait confié le conseiller du club parisien au micro de RMC . Alors que Presnel Kimpembe s'est blessé, Christophe Galtier doit bricoler. Danilo Pereira essaye de tenir la comparaison, mais l'arrivée d'une recrue dans ce secteur est fortement espérée.

Le dossier Skriniar complexe

A en croire la presse italienne, le PSG n'a pas enterré la piste Milan Skriniar et pourrait bien revenir à la charge en janvier prochain, à l'occasion du prochain mercato hivernal. Selon les médias français, le club parisien pourrait transmettre une offre comprise entre 20 et 30M€ pour recruter le défenseur slovaque, sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'Inter. La formation milanaise ne semble pas disposée à se séparer de Skriniar, et espère encore prolonger son contrat.

Mercato - PSG : Skriniar enrage, bonne nouvelle pour Campos ? https://t.co/Aj8PxzhV8D pic.twitter.com/TGqUAg1xqh — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Campos avait tenté des transferts de dernière minute

Le PSG tentera le coup. Mais en cas d'échec, Luis Campos pourrait explorer d'autres pistes. Déjà dans les derniers instants du dernier mercato estival, le Portugais avait entrepris des discussions avec Stefan de Vrij, Axel Disasi et Mohamed Simakan selon Média Foot. Mais les négociations n'avaient pas été suffisamment poussées pour laisser penser à un transfert.

Qui comme plan B ?

Ces dernières semaines, d'autres profils ont été liés au PSG. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, Warmed Omari (Rennes) figure sur la short-list de Luis Campos. Evan N'Dicka (Eintracht Francfort), Pierre Kalulu (Milan AC) ou encore Antonio Silva (Benfica) feraient aussi partie des plans du club parisien.



Alors selon vous, quelle doit être la priorité du PSG en cas d'échec avec Milan Skriniar ? A vos votes