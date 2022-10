Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà le successeur de Neymar au PSG

Publié le 9 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Au terme d’un mercato estival animé, durant lequel il a été annoncé partant, Neymar n’a finalement pas quitté le PSG. Une bonne nouvelle quand on voit les performances du Brésilien depuis le début de la saison. Pour autant, le feuilleton Neymar pourrait ne pas être terminé. Malgré un contrat jusqu’en 2027, le numéro 10 parisien pourrait voir son avenir s’écrire ailleurs, d’autant que son successeur pourrait déjà être ciblé par Luis Campos.

Depuis 2017, l’histoire entre le PSG et Neymar a été marquée par différents hauts et bas. Cela a encore été le cas lors du dernier mercato estival. En effet, le Brésilien a été annoncé partant puisque le club de la capitale ne semblait plus vouloir continuer avec lui. Ainsi, il était expliqué que Neymar avait été proposé un peu partout. En vain. Aujourd’hui, l’ancien du FC Barcelone est toujours au PSG où il réalise un début de saison incroyable avec des statistiques exceptionnelles.

Mercato - PSG : Un nouveau crack brésilien dans le viseur de Campos ? https://t.co/6ZEiFoYEkv pic.twitter.com/VjT5xNFVX8 — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Le nouveau Neymar en Ukraine ?

Mais voilà que l’avenir de Neymar pourrait bien s’écrire loin du PSG à terme. En effet, voilà que le club de la capitale pourrait avoir identifié celui qui le fera oublier. Et selon les informations de Média Foot , Luis Campos aurait notamment coché le nom de Mykhailo Mudryk. A 21 ans, le milieu offensif est le nouveau crack du football ukrainien, faisant actuellement les beaux jours du Shakhtar Donetsk. Surnommé le Neymar ukrainien, Mudryk pourrait donc être celui qui remplacera le vrai Neymar au PSG.

