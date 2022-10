Foot - Mercato - OM

Mercato : L’incroyable confidence de Sampaoli sur l’OM

Publié le 9 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement nommé sur le banc du FC Séville, Jorge Sampaoli a donc retrouvé un challenge quelques mois seulement après son départ de l’OM. Et l’entraîneur argentin a d’ailleurs fait une sortie plutôt inattendue sur son arrivée dans le projet McCourt il y a un an et demi.

En février 2021, l’OM opérait à une grosse révolution en interne puisque Pablo Longoria remplaçait Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club, et Jorge Sampaoli était nommé entraîneur. Le technicien argentin a fini par claquer la porte l’été dernier, après un an et demi de collaboration, en raison de divergences avec sa direction sur le mercato. Et il se remémore son arrivée…

« C’était chaotique au début »

Présenté en conférence de presse vendredi par Séville, Sampaoli a fait le parallèle avec sa nomination à l’OM : « C'est un défi compliqué , aussi compliqué que ça l'était à Marseille. C'était chaotique au début. Mais comme tout a changé très rapidement, je n'ai pas peur d'affronter cette réalité, ça me semble être une opportunité pour changer », a confié Sampaoli.

« Des similitudes avec l’OM »