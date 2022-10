Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo en route pour remplacer Leo Messi, l’incroyable bombe de la presse anglaise

Publié le 9 octobre 2022 à 08h15 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 08h23

Bernard Colas

Si Lionel Messi revit au PSG, la situation est radicalement différente pour Cristiano Ronaldo, en souffrance du côté de Manchester United. Le départ du Portugais est toujours d’actualité, alors que son bail prendra fin à l’été 2023, tout comme l’ancien attaquant du FC Barcelone. Les deux stars pourraient donc faire parler d’elles lors du prochain mercato, et leur avenir pourrait même être lié.

Les comparaisons sont inévitables entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Depuis le début de leur carrière, les deux stars entretiennent une grosse rivalité sportive, et leur transfert respectif survenu à l’été 2021 n’a rien arrangé. Alors que La Pulga étant en souffrance lors de sa première année au PSG, Cristiano Ronaldo parvenait de son côté à tirer son épingle du jeu à Manchester United, et ce malgré la saison délicate de son équipe, mais aujourd’hui, la situation a radicalement changé.

Cristiano Ronaldo en souffrance

Si Lionel Messi brille au PSG, Cristiano Ronaldo vit un début de saison compliqué après avoir cherché à quitter Manchester United. Le quintuple Ballon d’Or n’a marqué qu’un seul but toutes compétitions confondues depuis la reprise, lui qui ne bénéficie pas de la confiance d’Erik ten Hag. Un départ est donc toujours envisagé pour l’ancienne star du Real Madrid, ce qui ne serait pas passé inaperçu dans la capitale française.

Le PSG prêt à activer le dossier CR7 ?