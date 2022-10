Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar snobe le Real Madrid, Perez lâche une grande annonce en interne

Publié le 9 octobre 2022 à 08h10

Dan Marciano

Courtisé par les plus grandes équipes européennes en 2013, notamment par le Real Madrid, Neymar avait fait le choix de rejoindre le FC Barcelone. Un échec encore présent dans la tête de Florentino Perez, qui ne souhaite plus connaître pareil échec à l'avenir. Ainsi, le dirigeant prend toutes les dispositions pour ne pas revivre une telle désillusion, notamment avec Endrick.

En 2013, Neymar était décrit comme un phénomène. Ces prestations sous le maillot de Santos faisaient déjà le tour du monde et avaient éveillé l'intérêt des plus grandes équipes européennes notamment du Real Madrid et du FC Barcelone. Pendant plusieurs mois, les deux cadors ont essayé de convaincre le jeune Neymar.

Perez n'a pas oublié son échec avec Neymar

Mais finalement, Neymar faisait le choix de rejoindre le FC Barcelone et d'évoluer notamment aux côtés de Lionel Messi. Au Real Madrid, la déception fût grande. Près de dix ans après, cet échec est encore présent dans la tête de Florentino Perez, qui ne souhaite pas revivre une telle situation avec celui qui est décrit comme « le nouveau Neymar » , Endrick.

