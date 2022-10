Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Coup de tonnerre, Aulas vire Peter Bosz, son remplaçant est connu

Publié le 9 octobre 2022 à 10h45 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 10h52

Bernard Colas

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le départ de Peter Bosz serait désormais acté. Ce dimanche, RMC annonce que l’Olympique Lyonnais a décidé de se séparer du Néerlandais après la nouvelle contreperformance du club contre Toulouse (1-1). Alors que plusieurs noms circulent pour prendre sa succession sur le banc, Claudio Caçapa devrait assurer l’intérim.

Rien ne va plus du côté de l’OL. Tenue en échec sur son terrain par le TFC (1-1) vendredi, la formation lyonnaise a enchaîné un cinquième match sans victoire, de quoi mettre Peter Bosz sous pression. Le Néerlandais n’arrive pas à inverser la tendance et semble avoir perdu la confiance de son groupe, en témoigne la sortie d’Alexandre Lacazette après le match nul de son équipe. « Les changements ? Je suis un peu surpris, en tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain , a reconnu le capitaine de l’OL au micro de Prime Vidéo. Personnellement, c'est clair, je sais ce qu'il veut. Je ne peux pas parler au nom de chaque joueur. En tout cas, quand on voit le match ce soir, je ne pense pas que tout soit clair pour tout le monde, c'est ça qui est dommage. »

Peter Bosz viré

Malgré les récentes déclarations de Jean-Michel Aulas, Peter Bosz était plus que jamais sur la sellette après la nouvelle contreperformance de l’Olympique Lyonnais, et l’avenir de l’entraîneur néerlandais pourrait déjà être scellé. Ce samedi, Peter Bosz se serait entretenu avec la direction de l’OL, réunion à l’issue de laquelle son départ aurait été acté.

🚨🚨 Peter Bosz n’est plus l’entraîneur de l’OL.Son départ a été acté hier après-midi au cours d'une réunion avec la direction. Claudio Caçapa va assurer l'intérim. pic.twitter.com/ijlGbyLest — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) October 9, 2022

Claudio Caçapa va assurer l’intérim