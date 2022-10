Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet lâche une grande annonce sur son avenir

Publié le 14 octobre 2022 à 09h10

Thibault Morlain

Traversant actuellement des moments compliqués sous les ordres d'Igor Tudor à l'OM, Dimitri Payet voit les questions sur son avenir commencer à apparaitre. Pour rappel, le Réunionnais est toujours sous contrat jusqu'en 2024 avec le club phocéen. A ce propos, Payet a tenu à faire une grande annonce.

S'il y en a un qui peut regretter le départ de Jorge Sampaoli, c'est Dimitri Payet. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, le numéro 10 de l'OM joue de moins en moins. Pas forcément dans les plans du Croate, l'international français se retrouve ainsi dans une situation délicate. De quoi alors remettre en question l'avenir de Payet à l'OM, alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 ?

OM : Ecarté par Tudor, Payet a totalement changé d’attitude https://t.co/4RNtQ0iX0q pic.twitter.com/bTc0GLR7MY — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

« Je ne me vois pas arrêter dans deux ans »

Pour Prime Vidéo , Dimitri Payet a lâché une grande annonce sur la suite de sa carrière. Ayant encore deux ans de contrat à l'OM, le protégé d'Igor Tudor a tout simplement expliqué qu'il ne se voyait pas arrêter de sitôt : « Je ne me vois pas arrêter dans deux ans. Je ne suis pas prêt encore. J'aime trop ça. Le matin je me lève, je me dis que je vais à l'entraînement. Je n'y vais jamais en trainant des pieds ».

« Je prends le bon côté »