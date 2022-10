Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La page Dimitri Payet définitivement tournée à l'OM ?

Publié le 14 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Patron de l'OM la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet a plus de difficultés lors de cet exercice avec Igor Tudor. Aujourd'hu, la Réunionnais est plus un remplaçant qu'un titulaire. Pour Payet, la fin pourrait donc se rapprocher d'autant que l'OM pourrait déjà tenir celui qui le fera oublier sur la Canebière...

En juin 2020, Dimitri Payet jusqu'en 2024 à l'OM avec notamment le statut de « Marseillais à vie ». Difficile donc de le voir partir et le protégé d'Igor Tudor l'a d'ailleurs confirmé encore récemment, il n'a pas l'intention de bouger. Pour autant, sa situation actuelle à l'OM pourrait bien l'amener à réfléchir. En effet, Payet a été l'un des grands perdants du changement d'entraîneur. Sous les ordres de Tudor, le joueur de 35 ans fréquent davantage le banc de touche que les terrains. Et c'est du bord du terrain que Dimitri Payet assiste aux grandes performances d'Amine Harit.

Harit s'impose à l'OM

Prêté la saison dernière à l'OM par Schalke 04, Amine Harit a fait son grand retour sur la Canebière et cette fois, les Phocéens disposent d'une option d'achat qui devrait rapidement être levée. Moyennant 5M€, Harit devrait ainsi devenir un joueur de l'OM à part entière et cela ne devrait pas déplaire aux Marseillais compte tenu des performances actuelles de l'ancien joueur du FC Nantes. En effet, Amine Harit enchaine les très beaux matchs, comme cela a encore été le cas ce mercredi en Ligue des Champions face au Sporting Portugal. De quoi faire de lui plus que jamais le successeur de Dimitri Payet ?

Le successeur de Payet est trouvé