Mercato - OM : Chouchou de Tudor, il fait des révélations sur son entraîneur

Publié le 12 octobre 2022 à 21h00

Devenu titulaire dans le onze d’Igor Tudor, Amine Harit s’impose enfin avec l’OM. Décisif la semaine dernière en Ligue des Champions, l’international marocain semble épanoui avec son nouvel entraîneur. Le milieu offensif de 25 ans s’est confié sur la relation qu’il avait avec le technicien croate.

Pendant toute la durée du mercato, tout le monde a pensé que l’histoire entre Amine Harit et l’OM était terminée. Finalement, l’international marocain a fait son retour dans la cité phocéenne à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Après une première saison qui a très bien terminé mais qui avait mal démarré, Amine Harit réalise des débuts fracassants avec Igor Tudor. De bon augure pour l’OM.

Retour fracassant pour Harit

Si sa relation avec Jorge Sampaoli s’était largement améliorée en fin d’exercice, Amine Harit s’est très vite entendu avec Igor Tudor. D’abord remplaçant, l’ancien joueur de Schalke 04 a vite trouvé sa place dans le onze de l’entraîneur de l’OM. Brillant contre le Sporting la semaine dernière en Ligue des Champions, Harit s’impose petit à petit.

« C’est quelqu’un avec qui je m’entends très bien »