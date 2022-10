Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recruté par Longoria, il se lâche sur Tudor et son intégration

Publié le 12 octobre 2022 à 19h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté par l'OM lors du dernier mercato estival, Eric Bailly est revenu longuement sur ses premiers pas au sein du club marseillais et sur son rôle dans l'équipe mise en place par Igor Tudor. Le défenseur ivoirien a apporté sa pleine confiance à son entraîneur, même si cela nécessite une certaine adaptation.

A la recherche de renforts en défense centrale suite aux départs de William Saliba, mais aussi de Duje Caleta-Car, l'OM a décidé de s'attacher les services d'Eric Bailly. L'international ivoirien a été prêté par Manchester United avec option d'achat de 6M€ obligatoire sous certaines conditions. A Marseille, le joueur de 28 ans a découvert un entraîneur, Igor Tudor, qui n'hésite pas à demander énormément d'efforts à ses joueurs. Alors que l'OM défie le Sporting Portugal ce mercredi, Bailly est revenu sur le management de son entraîneur.

Mercato - OM : Voilà les coulisses de cette opération de dernière minute de Longoria https://t.co/xxbGZtt3VE pic.twitter.com/wNoFdmIvMh — le10sport (@le10sport) October 12, 2022

« On est tous concentrés sur ce qu'il nous demande »

« Le coach est quelqu'un qui a une idée très précise, et qu'il faut suivre. Il a un caractère vraiment dur, ce qui est important. Il a l'expérience aussi, et si on est tous concentrés sur ce qu'il nous demande, si on le suit, on pourra faire de belles choses. Il a ses idées en place et quand tu les suis, quand tu y crois, tu as les résultats qui arrivent » a confié Bailly lors d'un long entretien accordé à L'Equipe.

Bailly essaye d'adopter les principes de Tudor

Comme l'a indiqué Bailly, il faut un temps d'adaptation pour répondre aux demandes de Tudor. « Le marquage individuel tout terrain, pour un défenseur central ? Ce n'est pas facile, il faut s'adapter (rires). Ce n'est pas évident de tout le temps suivre, de courir, ce sont des kilomètres à faire, des sprints. Mais quand tu sais ce que le coach veut et que tu es concentré dessus, au fil du temps tu t'habitues » a-t-il confié.

« On doit suivre Tudor »