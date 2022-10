Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les solutions qui s’offrent sur le mercato pour remplacer Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 18h30

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé envisagerait sérieusement de quitter le PSG prochainement, quelles seraient les solutions du club de la capitale pour le remplacer ? La piste menant à Erling Haaland pourrait être envisagée à partir de 2024, mais il faudra faire avec la concurrence du Real Madrid. Plus récemment, l’option Pierre-Emerick Aumabeyang avait vu le jour, mais les Parisiens pourraient également se pencher sur des joueurs plus jeunes, comme João Félix.

Cinq mois après, l’avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au centre de l’attention. Déçu par le mercato et son utilisation cette saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain aurait l’intention de s’en aller dès le mois de janvier. D’après les informations de L’Équipe , il aurait même confié en privé s’être trompé au moment d’accepter de prolonger son contrat au PSG. Si, par la voix de Luis Campos, le club de la capitale a démenti les envies d’ailleurs de son joueur, quelles seraient ses options en cas de départ de Kylian Mbappé dans les mois à venir ?

Haaland à partir de 2024

Forcément, on pense directement à Erling Haaland. Recruté par Manchester City l’été dernier, le Norvégien, sous contrat jusqu’en 2027, impressionne pour ses débuts en Premier League. Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, The Athletic révélait récemment qu’il aurait une clause libératoire d’un montant de 200M€, activable à partir de 2024. Si jamais le PSG se lançait sur cette piste, il faudrait composer avec la concurrence du Real Madrid, qui aimerait faire d’Erling Haaland le successeur de Karim Benzema.

Aubameyang, une piste activée pour de bon ?

Une autre option à court terme pourrait être Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé à Chelsea en provenance du FC Barcelone il y a quelques semaines, Foot Mercato indiquait que les Parisiens seraient intéressés à l’idée de recruter l’attaquant gabonais l’année prochaine. En revanche, d’après le journaliste Abdellah Boulma, il n’y aurait en réalité aucun contact avec les Blues . Ce qui pourrait donc changer en cas de départ de Kylian Mbappé prochainement, d’autant plus que Pierre-Emerick Aubameyang est sous contrat jusqu’en 2024.

Kane, un avenir bientôt remis en question ?

Il y a un peu plus d'un an, Harry Kane avait tout fait pour forcer son transfert vers Manchester City. Mais Tottenham n'avait pas cédé, retenant son attaquant aujourd'hui âgé de 29 ans. Sous contrat jusqu'en 2024, la question de son avenir pourrait revenir sur la table l'été prochain, si jamais les Spurs comptent récupérer une indemnité de transfert avant d'éventuellement le voir partir libre l'année d'après. Ces derniers temps, la piste menant au Bayern Munich a pris de l'ampleur pour l'international anglais, afin de prendre la succession de Robert Lewandowski.

João Félix, une situation qui inquiète à l'Atlético