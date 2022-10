Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour le transfert d’Aubameyang

Publié le 11 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang refait subitement son apparition pour le PSG, faut-il vraiment croire à une transfert du buteur gabonais de Chelsea vers le Parc des Princes l’été prochain pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé ? À en croire les dernières tendances, il n’en est rien.

Ce n’est un secret pour personne, le PSG n’a pas forcément réalité le mercato estival qu’il souhaitait puisqu’il manque au minimum deux profils à Christophe Galtier afin de satisfaire ses désirs, un défenseur central ainsi qu’un buteur : « Sur le mercato, on a été déçu de pas avoir ce défenseur central supplémentaire. On aurait aimé l’avoir. On aurait aimé avoir aussi un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits », indiquait l’entraîneur du PSG fin septembre en conférence de presse. Et Luis Campos partage son point de vue.

Campos veut un autre attaquant star

Au micro de RMC Sport en septembre, le conseiller sportif du PSG ne cachait pas son envie de voir débarquer un autre élément de classe internationale en attaque : « Dans cette construction d’équipe, il y a un 9 de référence qu’on n’a pas pris. Lewandowski ? Scamacca ? Je ne parle pas de noms. On peut avoir une quatrième star, un attaquant très costaud, sans prendre en compte les égos. On veut avoir une équipe. On doit avoir des plans B qui font que l’équipe peut jouer de façon différente à certains moments. On peut avoir 4 stars devant sans qu’ils jouent ensemble. L’objectif est que le PSG gagne », indiquait Campos. Et qu’en est-il de la piste Pierre-Emerick Aubameyang ?

Rien entre le PSG et Aubameyang