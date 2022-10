Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le grand retour de Laurent Blanc enflamme la Ligue 1

Publié le 11 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Officiellement nommé au poste d’entraîneur de l’OL pour venir succéder à Peter Bosz, Laurent Blanc retrouve donc la Ligue 1 plus de six ans après son limogeage du PSG. Un grand retour qui enflamme déjà certains acteurs et observateurs du championnat, à l’image de Thierry Henry, Bruno Génésio ou encore Olivier Létang.

C’est officiel depuis dimanche soir : Peter Bosz n’est plus l’entraîneur de l’OL, et c’est donc comme prévu Laurent Blanc qui vient donc assurer sa relève sur le banc du club rhodanien. Une mission de taille donc pour l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux et du PSG, puisque l’OL pointe actuellement à la 9e place de Ligue 1 et reste sur cinq matchs sans victoire (1 match, 4 défaites) en Ligue 1. Et de par son statut de technicien réputé, Laurent Blanc sera forcément attendu au tournant…

Mercato - OL : Après son départ du PSG, Laurent Blanc fait une révélation https://t.co/r7Qnm0rXCp pic.twitter.com/dNaC0emEEz — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

« Content de le revoir en France »

Thierry Henry, ancien coéquipier de Blanc en équipe de France, a livré son sentiment sur sa nomination à l’OL au micro de Prime Video : « Je suis déjà content de revoir Lolo dans le championnat français. Ce qu’il a fait à Bordeaux, au PSG, en équipe de France, ce sont toujours des équipes qui ont essayé de jouer au ballon. On se rappelle de son PSG et de son Bordeaux. A lui de voir comment il va réussir à faire jouer cette équipe. C’est une équipe avec beaucoup d’ailiers. Va-t-il jouer avec des ailiers haut ou à cinq derrière? Est-ce qu’il va ramener Boateng? Il y a pas mal de questions. Il ne va pas entraîner les Ulis, il aura quand même des joueurs, des choix à faire », a lâché Henry. Et ce n’est pas tout.

« Il reste une référence »