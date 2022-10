Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc a déjà préparé sa révolution

Publié le 10 octobre 2022 à 12h30

Jules Kutos-Bertin

Nommé entraîneur de l’OL suite à l’éviction de Peter Bosz, Laurent Blanc devrait revoir pas mal de choses. Tout d’abord, Thiago Mendes devrait retrouver son poste de milieu, ce qui ouvrirait la porte à Jérome Boateng ou Sinaly Diomandé. Dans l’entrejeu, Houssem Aouar pourrait enfin retrouver du temps de jeu.

Après un début de saison plus que décevant, l’OL a fini par craquer. La série de quatre défaites et un match nul aura été fatale pour Peter Bosz, mis à pied par le club lyonnais. Pour le remplacer, les Gones ont fait confiance à Laurent Blanc, une piste qui avait déjà été activée pour la succession de Sylvinho à la fin de l’année 2019. L’ancien entraîneur du PSG a une grosse mission à relever et l’obligation de résultats est immédiate, elle commence par le déplacement à Rennes ce week-end.

Blanc va revoir les plans de Bosz

Et pour cette première sortie avec l’OL, Laurent Blanc pourrait revoir une grosse partie du onze utilisé par Peter Bosz lorsqu’il était en poste. D’après les informations du journal L’Equipe , Blanc devrait commencer par replacer Thiago Mendes au milieu de terrain. Aligné en défense par Bosz, le Brésilien a fait sept erreurs amenant à un but, dont une contre Toulouse vendredi dernier. Des chiffres ahurissants qui obligent presque Laurent Blanc à changer quelque chose. Pour le remplacer, l’ancien sélectionneur des Bleus pourrait relancer Jérome Boateng ou bien faire confiance à Sinaly Diomandé.

2.14 – Laurent Blanc a gagné en moyenne 2.14 points par match en tant qu’entraîneur en Ligue 1, plus que tout autre coach français ayant officié sur plusieurs saisons. Comeback. pic.twitter.com/pF97HjG60j — OptaJean (@OptaJean) October 9, 2022

Enfin le retour pour Aouar ?