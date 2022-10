Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà la vérité sur cet énorme coup de poker du Qatar

Publié le 10 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Attendu pour venir prendre la succession de Peter Bosz sur le banc de l’OL, Laurent Blanc va donc retrouver la Ligue 1 six ans après avoir été limogé du PSG. Et en attendant ce nouveau challenge, l’entraîneur français revient sur sa nomination plutôt inattendue dans la capitale, à l’été 2013.

Ce n’est plus un secret pour personne, Laurent Blanc va retrouver la Ligue 1. Entraîneur par le passé des Girondins de Bordeaux (2007-2010) puis le PSG (2013-2016), c’est donc à l’OL qu’il est attendu pour son prochain challenge puisqu’il s’apprête à venir succéder à Peter Bosz. Blanc semble donc avoir été l’option prioritaire de Jean-Michel Aulas, ce qui n’avait clairement pas été le cas en 2013 lorsqu’il débarquait au PSG puisque Nasser Al-Khelaïfi avait essuyé de nombreux refus avant de se rabattre sur lui.

« Ils m’ont pris un peu par défaut »

Interrogé dimanche sur beINSPORTS, Blanc raconte cette nomination pour le moins inattendue au PSG en 2013 : « Je suis arrivé à Paris plus qu’en dernière position. C’était pas prévu, et donc je me suis dit : « pourquoi pas ? Tu n’as rien à perdre. De toute façon, les gens qui t’ont pris, ils t’ont pris un peu par défaut. T’as six mois pour prouver que tu peux éventuellement faire six mois de plus. » Et ça s’est passé comme ça Paris. Quand j’entends des choses à Paris, je n’ai rien eu le droit de dire la première année, j’ai tout accepté. Des choses que maintenant je n’accepterais plus », confie Blanc.

« Il m’a fallu du temps pour digérer »