Mercato - OL : Laurent Blanc a déjà des exigences colossales

Publié le 9 octobre 2022 à 13h30

Hugo Chirossel

Après un mauvais début de saison et une énième contre-performance vendredi face à Toulouse (1-1), l’OL a décidé de se séparer de son entraîneur, Peter Bosz. Six ans après avoir quitté le PSG, Laurent Blanc est pressenti pour faire son retour en Ligue 1 et prendre la succession du technicien néerlandais. En revanche, rien n’est fait dans ce dossier et les négociations risquent de durer un petit moment, en raison des prétentions salariales de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.

Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais, c’est terminé. Déjà fragilisé après une saison dernière décevante, à l’issue de laquelle les Gones ont terminé à la 8e place du championnat de France, l’entraîneur néerlandais n’est plus sur le banc de l’OL, comme l’a révélé L’Équipe . L’ancien technicien de l’Ajax Amsterdam n’a pas su redresser la barre depuis la reprise. Tenus en échec par Toulouse vendredi (1-1), les Lyonnais sont 7e au classement, à 8 points de Lorient, troisième.

Une rencontre à l’issue de laquelle Alexandre Lacazette n’avait pas hésité à remettre en question les choix de Peter Bosz : « Les changements de Bosz ? Je suis un peu surpris, en tant qu'attaquant, dès qu'on a besoin de marquer un but, c'est toujours embêtant de sortir du terrain », avait confié le capitaine de l’OL. Les dirigeants lyonnais ont déjà identifié son successeur. En effet, c’est Laurent Blanc qui est pressenti pour prendre la relève. L’ancien entraîneur du PSG arriverait en compagnie de Franck Passi comme adjoint, tandis que Jean-François Vulliez, actuel directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, pourrait également intégrer son staff, comme l’indique Foot Mercato .

