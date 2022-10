Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Barcelone, Chelsea… Les incroyables opportunités de Laurent Blanc après le PSG

Publié le 9 octobre 2022 à 13h00 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 13h12

Bernard Colas

Alors que l’OL devrait prochainement officialiser le départ de Peter Bosz, Laurent Blanc est en pole pour prendre la succession du Néerlandais à Lyon. Après son départ du PSG en 2016, l’ancien international français semble enfin sur le point de reprendre du service en Europe. Pourtant, les occasions n’ont pas manqué pour lui.

On ne l’attendait plus. Alors que l’Olympique Lyonnais va se séparer de Peter Bosz après le nul contre Toulouse (1-1) vendredi, un cinquième match de suite sans succès, Laurent Blanc est en pole pour débarquer chez les Gones . Depuis son départ du Paris Saint-Germain survenu à l’été 2016 quelques semaines après l’élimination du club en quart de finale de la Ligue des champions face à Manchester City (2-2, 0-1), à cause notamment de son pari tactique raté, Laurent Blanc n’a pas retrouvé de poste à la hauteur de ses ambitions. Celui qui s'est lancé sur le banc de Bordeaux en 2007 a bien effectué un passage au Qatar du côté d'Al Rayyan entre décembre 2020 et mars 2022, mais cela n’a pas suffi à relancer une carrière au point mort, alors que de nombreuses opportunités se sont offertes à lui au fil des années.

LOSC, Nantes, Bordeaux… Ces clubs de Ligue 1 qui ont pensé à Blanc

En France, Laurent Blanc a toujours joui d’une belle cote après ses passages à Bordeaux et au PSG. Quadruple champion de France sur un banc de touche, l’ancien sélectionneur des Bleus a notamment été approché par le FC Nantes il y a deux ans suite au licenciement de Christian Gourcuff. Comme vous l’avait révélé le10sport.com à cette époque, Laurent Blanc avait fait savoir à Waldemar Kita qu’il n’était pas intéressé par le poste avant d’en faire de même quelques mois plus tard avec le LOSC pour succéder à Christophe Galtier selon nos informations. Le nom du champion du monde 1998 avait également circulé ces dernières années à Bordeaux, Nice et déjà Lyon. Une piste confirmée par Jean-Michel Aulas en janvier dernier.

En 2019, Aulas songeait déjà à le nommer sur le banc

« Laurent Blanc ? Oui, j’y pense », déclarait le boss de l'OL au micro d’ Europe 1 , reconnaissant avoir pensé à l’ancien du PSG en 2019 suite au départ de Sylvinho, avant d’opter finalement pour Rudi Garcia qui avait été le premier choix du directeur sportif Juninho. « À l’époque, j’étais solidaire avec Juninho. C’est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde. J’avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites. Mais sait-on jamais ? » Effectivement, Jean-Michel Aulas n’a pas oublié Blanc au moment de se pencher sur l’après-Peter Bosz.

À l’étranger aussi, le nom de Laurent Blanc a beaucoup fait parler

Si Laurent Blanc a conservé une belle image dans l’hexagone, son passage au PSG lui a également permis d’avoir de très nombreuses touches à l’étranger, y compris chez des cadors. Ancien de Manchester United (2001-2003), celui que l'on surnomme Le Président a régulièrement été cité parmi les pistes des Red Devils alors que les entraîneurs se sont succédé sur le banc mancunien. Il en est de même au FC Barcelone, club dans lequel le Français a effectué un passage d’une saison entre 1996 et 1997. Dans un entretien accordé au média espagnol Panenka en 2021, Laurent Blanc reconnaissait avoir « parlé deux ou trois fois avec Eric Abidal » durant l’été 2017, alors que ce dernier était dirigeant chez les Blaugrana . « Évidemment, c'était un rêve d'entraîner une institution comme le Barça, mais cela ne s'est pas produit pour diverses raisons. Ce n'était pas le bon moment. C'est la vie. »



Chelsea, l'Inter, le FC Séville, Valence, le Zénith Saint-Pétersbourg, Fenerbahçe ou encore l’AS Rome ont eux aussi été liés à Laurent Blanc au cours des dernières années, tandis que d’autres prétendants plus exotiques ont espéré le convaincre. Selon les informations du 10 Sport, le poste de sélectionneur des Émirats Arabes Unis lui a notamment été proposé, une option écartée par le principal intéressé, tout comme la perspective de prendre la tête du Qatar comme nous vous le révélions.

« J’ai peut-être manqué de lucidité sur ma situation »