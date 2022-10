Foot - Mercato

Mercato : Annoncé à l’OL, Laurent Blanc lâche d'incroyables révélations de sur son arrivée au PSG

Publié le 9 octobre 2022 à 17h30

Hugo Chirossel

Alors que l’OL va se séparer de son entraîneur, Peter Bosz, Laurent Blanc est pressenti pour prendre sa place sur le banc lyonnais. Six ans après avoir quitté le PSG, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France se dit prêt à reprendre un club européen. Il s’est également exprimé sur son passage au PSG, où il a accepté des choses qu’il « n’accepterait plus » aujourd’hui.

L’Olympique Lyonnais va changer d’entraîneur. À la suite d’un début de saison décevant, les Gones ont décidé de se séparer de Peter Bosz et tiendraient d’ores et déjà son successeur. En effet, Laurent Blanc devrait faire son retour en Ligue 1, six ans après avoir quitté le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à beIN SPORTS , il est revenu sur son passage sur le banc du PSG.

🚨 Laurent Blanc devrait être le nouvel entraîneur de l'OL !⚽ Retrouvez une interview exclusive de l'ancien coach du PSG mardi soir dans #SalonVIP : il est prêt à relever un nouveau défi ! pic.twitter.com/QzOlF4Z4Xs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 9, 2022

«J’ai tout accepté. Des choses que maintenant je n’accepterais plus»

« Je suis arrivé à Paris plus qu’en dernière position. C’était pas prévu, et donc je me suis dit : « pourquoi pas ? Tu n’as rien à perdre. De toute façon, les gens qui t’ont pris, ils t’ont pris un peu par défaut. T’as six mois pour prouver que tu peux éventuellement faire six mois de plus. » Et ça s’est passé comme ça Paris. Quand j’entends des choses à Paris, je n’ai rien eu le droit de dire la première année, j’ai tout accepté. Des choses que maintenant je n’accepterais plus », a confié Laurent Blanc.

