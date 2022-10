Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Laurent Blanc débarque à Lyon avec un ancien du PSG

Publié le 9 octobre 2022 à 15h45

Bernard Colas

Alors que le départ de Peter Bosz sera officialisé dans les prochaines heures, l’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur Laurent Blanc pour assurer sa succession. L’ancien entraîneur du PSG ne va pas débarquer seul puisqu’il sera accompagné de Franck Passi en tant qu’adjoint, mais également de Philippe Lambert, préparateur physique qu’il a notamment côtoyé dans la capitale.

La nouvelle contreperformance de l’OL face à Toulouse (1-1) vendredi sera donc fatale à Peter Bosz. Alors que le club a enchaîné un cinquième match sans victoire, le Néerlandais a été limogé et devrait être remplacé dans les prochaines heures par Laurent Blanc. L’Olympique Lyonnais aurait en effet trouvé un accord avec l’ancien entraîneur du PSG, qui ne débarquera pas seul.

L’arrivée de Blanc à l’OL est imminente

À Lyon, Laurent Blanc sera notamment assisté de Franck Passi. L’ancien entraîneur de l’OM sera l’adjoint du technicien tricolore, libre depuis son départ d’Al-Rayyan au Qatar en février dernier. Laurent Blanc n’a plus entraîné en Europe depuis 2016 et son licenciement du PSG.

Ils signeront pour deux saisons (celle ci et la saison prochaine)Blanc et Passi seront accompagnés de Philippe Lambert qui était avec Laurent Blanc au Qatar mais également au PSG. https://t.co/5zroF2VaND — Karim Bennani (@KarimBennani_) October 9, 2022

Ancien préparateur physique du PSG, Philippe Lambert va suivre Laurent Blanc