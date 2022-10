Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste XXL de Campos se lâche sur son avenir

Publié le 9 octobre 2022 à 14h00

Jules Kutos-Bertin

A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Marcus Rashford. Tenté par le PSG, l’international anglais a fini par rester à Manchester United. Et avec l’arrivée d’Erik ten Hag, un entraîneur qu’il apprécie tout particulièrement, Rashford pourrait voir son avenir s’écrire dans son club formateur.

L’été dernier, si Luis Campos a longtemps planché sur le dossier Milan Skriniar, le conseiller sportif du PSG espérait aussi faire venir un attaquant. Le Portugais a explosé plusieurs pistes mais sans succès. Marcus Rashford était l’une des idées du PSG, lui qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Une discussion a eu lieu entre son agent et les dirigeants parisiens mais Manchester United a rapidement posé son véto.

Rashford était favorable à un départ au PSG

Pourtant, sur le principe, Marcus Rashford ne semblait pas contre un transfert au PSG. Après une saison très difficile sur le plan collectif mais aussi personnel, l’international anglais se voyait bien quitter son club formateur. C’est l’arrivée d’Erik ten Hag qui a changé la donne. Très vite, le technicien néerlandais a accordé toute sa confiance à Marcus Rashford et cela paye sur ce début d’exercice puisqu’il vient d’être élu meilleur joueur du mois de septembre en Premier League.

📊 Avec ses 9 buts, Marcus Rashford est actuellement le meilleur buteur de notre histoire en Europa League. #MUFC pic.twitter.com/0TrQriwZuk — Manchester United & son Histoire 🔴🔰 (@ManUtd_Histoire) October 6, 2022

«Je suis simplement impatient de jouer sous ses ordres»