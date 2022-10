Foot - Mercato

Mercato : Passé par l’OM, il a recalé le PSG

Publié le 9 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM en 2019, André Villas-Boas aurait pu entrainer le PSG auparavant. Lorsqu'il était à Tottenham, le Portugais était dans le viseur du club de la capitale qui voulait le recruter. Le président du club londonien avait même donné son accord, mais Villas-Boas a préféré décliné l'offre parisienne. Il en dévoile les coulisses.

De passage à l'OM de 2019 à 2021, André Villas-Boas a failli signer chez le rival parisien avant de rejoindre la cité phocéenne. En effet, à l'été 2013, alors qu'il entrainait les Spurs de Tottenham, son président voulait le vendre au PSG qui désirait le recruter. Or, le technicien portugais a repoussé l'approche parisienne.

« L'offre du PSG était sur la table »

Dans un entretien accordé au Telegraph , l'ancien coach de l'OM a affirmé que le PSG avait tenté le coup en 2013 pour le recruter, en vain : « L'offre du PSG était sur la table. Oui, Daniel (Lévy, président de Tottenham) voulait me vendre pour 15 millions de livres. Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec le Paris Saint-Germain, notamment dans leur approche .» Le Portugais ne voulait pas quitter Tottenham qu'il avait rejoint un an plus tôt. Mais en refusant le PSG, sa relation avec son président a tourné au vinaigre...

« J'ai décidé de rester, par amour pour Tottenham »