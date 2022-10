Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria recrute une star, c’est validé

Publié le 8 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Cet été, l'OM a réalisé un très joli coup en obtenant la signature d'Alexis Sanchez, qui avait mis fin à son contrat avec l'Inter Milan. Et l'international chilien a rapidement apporté son expérience à l'effectif marseillais comme le souligne Daniel Riolo.

Au cœur d'un mercato très animé, l'OM a notamment obtenu la signature d'Alexis Sanchez. Un très gros coup pour le club phocéen qui porte déjà ses fruits puisque l'international chilien s'est rapidement imposé à Marseille où il a apporté toute son expérience comme l'explique Daniel Riolo après la victoire de l'OM contre le Sporting CP (4-1).

Mercato - OM : L’avenir de Sanchez déjà réglé ? https://t.co/7I447LYffA pic.twitter.com/mD4pBG1fVc — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

Riolo sous le charme de Sanchez

« Derrière cette victoire de l’OM très importante, il y a un mec qui donne du caractère, une forme d’âme à cette équipe. Rien n’oblige à gagner un match en étant supérieur tactiquement ou techniquement, il y a parfois d’autres manières de s’imposer, l’OM l’a fait contre le Sporting. Il y a des joueurs comme Guendouzi qui ont du caractère. L’état d’esprit a été bon deux fois sur trois dans cette compétition. En coupe d’Europe c’est déjà bien quand tu as le caractère », explique-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.

«Alexis Sanchez est vachement important pour une équipe»