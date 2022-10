Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal à 6,5M€ prend forme pour Skriniar

Publié le 7 octobre 2022 à 15h15

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes il y a un peu plus d’un mois, le dossier Milan Skriniar continue de faire parler. Le PSG ne lâche pas l’affaire et compte bien revenir à la charge en janvier pour le recruter. Mais l’Inter Milan n’a pas dit son dernier mot et fait tout pour réussir à le prolonger.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a bien cru réussir à recruter Milan Skriniar. Le défenseur de l’Inter Milan était la priorité de Luis Campos pour renforcer la défense parisienne et un accord avait même été trouvé avec son entourage.

Mercato - PSG : L’incroyable coup à 700M€ bouclé par le Qatar avec Messi https://t.co/t1v1I7M4Ti pic.twitter.com/YyGZWwJS7x — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

L’Inter veut prolonger Skriniar

Mais les Nerazzurri réclamaient environ 80M€ pour lâcher Milan Skriniar, alors que son bail arrivera à son terme en juin prochain. N’ayant pas l’intention de dépenser cette somme pour un joueur à qui il reste seulement quelques mois de contrat, le PSG a finalement vu le défenseur slovaque rester en Italie.

Un salaire de 6,5M€