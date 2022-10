Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtisé par Campos, il est retenu sur le marché

Publié le 7 octobre 2022 à 06h15

Thomas Bourseau

Dans les petits papiers de Luis Campos et par conséquent du PSG, Milan Skriniar ne semble pas être une affaire déjà conclue pour le club de la capitale. Au contraire, l’Inter serait encline à l’idée de revenir à la charge pour prolonger son contrat et son coéquipier Alessandro Bastoni mettrait les pieds dans le plat.

Il a été sans contestation possible le grand raté de Luis Campos à l’intersaison. Certes, le conseiller football du PSG avait coché les noms de Robert Lewandowski et de Bernardo Silva dans short-list estivale, cependant, ces deux dossiers étaient bien plus épineux que la piste menant à Milan Skriniar. Et pour cause, le PSG se serait rapidement mis d’accord sur les termes de son contrat avant que l’Inter ne fasse que compliquer la tâche du Paris Saint-Germain pour le transfert de Skriniar.

L’Inter veut rediscuter avec Skriniar

Finalement, et ce bien que son contrat arrivera à expiration en juin prochain, Milan Skriniar est resté à l’Inter qui essaierait coûte que coûte de l’inciter à prolonger son contrat. Les dirigeants nerazzurri seraient même prêts à lui offrir le brassard de capitaine et une revalorisation salariale. Des discussions devraient à nouveau avoir lieu à l’avenir selon Sky Sport.

Bastoni flatte Skriniar