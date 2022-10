Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos est menacé sur un gros dossier du mercato

Publié le 7 octobre 2022 à 23h30

Hugo Chirossel

Dans le viseur du PSG tout au long de l’été, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter Milan. Si les Parisiens comptent revenir à la charge dans les prochains mois pour le défenseur slovaque, les Nerazzurri n’ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Une réunion avec leur joueur pour discuter de son avenir est d’ores et déjà prévue.

« Je ne suis pas satisfait du mercato, on n'a pas eu l'équilibre parfait . » Luis Campos n’y est pas allé par quatre chemins, au moment d’évoquer le mercato estival du PSG. « Il y a de la qualité dans l'effectif, mais ce n'est pas parfait. Il faut approcher la perfection, je pense que c'est grave pour nous (...) Notre mercato n’était pas bon, car on a des manques et des joueurs sur la même zone. On a joué avec trois défenseurs centraux, cela nous met en difficulté. On n'a pas parlé qu'avec Skriniar, il y avait d'autres joueurs, donc je ne vais pas parler de tous les noms », avait ajouté le conseiller sportif parisien.

Rendez-vous programmé pour la prolongation de Skriniar

Tout au long de l’été, Luis Campos a essayé de convaincre l’Inter Milan de lâcher son défenseur âgé de 27 ans. Alors que Milan Skriniar sera libre en juin 2023, le PSG a l’intention de rester un peu en retrait, avant de revenir la charge à partir du mois de janvier, comme l’indique la Gazzetta dello Sport . Reste à savoir si les Nerazzurri auront réussi à convaincre le Slovaque de prolonger son contrat d’ici-là.

Un salaire de 6,5M€ par an