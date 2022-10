Foot - Mercato

Mercato : Le PSG peut frapper un gros coup en 2023

Publié le 7 octobre 2022 à 20h30

Thomas Bourseau

En marge du mercato estival de 2023, Luis Campos aurait la possibilité de mettre la main sur un grand nom du football européen à son poste, à savoir Pierre-Emerick Aubameyang. À Paris, ça discuterait de son éventuelle venue alors que Chelsea serait prêt à le laisser partir à la prochaine intersaison.

À l’occasion du dernier mercato estival, Luis Campos a manqué de mettre la main sur cette signature XXL derrière il courrait tant. En effet, tout au long du marché des transferts, les noms de Robert Lewandowski, de Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a révélé, ou encore de Milan Skriniar ont été liés au Paris Saint-Germain. Cependant, le premier a signé en faveur du FC Barcelone lorsque le second est resté à Manchester City et que le dernier a été retenu par l’Inter malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2023 seulement.

Ça discute pour Aubameyang, Chelsea pas contre son départ

Et bien que la session hivernale des transferts n’a même pas ouvert ses portes, le conseiller football Luis Campos aurait la possibilité de d’ores et déjà avoir la possibilité de frapper relativement fort sur le marché pour le PSG. En effet, d’après les informations divulguées par Foot Mercato ce vendredi, il se pourrait que la porte de Chelsea s’ouvre pour un éventuel transfert de Pierre-Emerick Aubameyang et ce, malgré le fait que les Blues aient recruté le Gabonais à la dernière intersaison.

Aubameyang serait prêt à relever le challenge PSG

Contractuellement lié à Chelsea jusqu’à l’été 2024, Pierre-Emerick Aubameyang serait particulièrement emballé par l’idée d’enfin rejoindre le Paris Saint-Germain, une destination qu’il affectionnerait depuis un bon moment. En outre, cela lui permettrait de renouer avec son ancien coach connu à l’ASSE, à savoir Christophe Galtier. Pour ce faire, les premières discussions auraient déjà eu lieu en coulisse entre le clan Aubameyang et la direction du PSG selon Foot Mercato.

