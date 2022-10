Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas a définitivement tranché pour Blanc

Publié le 9 octobre 2022 à 14h15 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 14h15

Arnaud De Kanel

Alors que le licenciement de Peter Bosz devrait être officialisé dans les heures à venir, l'OL s'est déjà mis d'accord avec son successeur. Laurent Blanc dirigera la formation rhodanienne pour la saison à venir. Son adjoint Franck Passi sera de l'aventure et les deux hommes sont attendus à Lyon ce dimanche soir.

Après une série de 5 matchs sans victoires en Ligue 1, Jean-Michel Aulas a décidé de se séparer de Peter Bosz. Pas encore officialisé, le licenciement du coach néerlandais devrait intervenir assez rapidement puisque l'OL a déjà trouvé son remplaçant. Ce ne sera pas Rudi Garcia mais bien Laurent Blanc à la tête de l'OL.

Accord OL-Blanc

Ce dimanche après-midi, L'Equipe annonce qu'un accord a été trouvé entre l'OL et Laurent Blanc. L'ancien coach du PSG sera engagé jusqu'en 2024 avec une année en option, et arrive avec son staff composé de Franck Passi et Philippe Lambert. Un nouveau point de chute donc pour l'ancien sélectionneur des Bleus .

Signature ce dimanche soir