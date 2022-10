Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le clan Laurent Blanc annonce la couleur au vestiaire

Publié le 10 octobre 2022 à 10h10

Guillaume de Saint Sauveur

De retour au premier plan avec cette nomination en tant que nouvel entraîneur de l’OL, Laurent Blanc entend bien se faire très rapidement un jugement personnel bien précis sur chacun de ses nouveaux joueurs. Un membre de son entourage se confie à ce sujet.

C’était dans l’air du temps ce week-end, et c’est officiel depuis dimanche soir : Laurent Blanc est le nouvel entraîneur de l’OL. Après les Girondins de Bordeaux (2007-2010) et le PSG (2013-2016), il s’agit donc de son troisième challenge en Ligue 1, et Blanc tentera donc de redresser au plus vite la situation sportive puisque l’OL pointe actuellement à la 9e place du championnat.

Blanc va rapidement cibler son vestiaire

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Laurent Blanc regrette en privé le manque d’autorité global des clubs envers les joueurs qui, selon lui, ont pris beaucoup trop de pouvoir dans les institutions. Il entend donc amener une certaine forme d’autorité à l’OL, et pour cela, il lui faudra faire rapidement connaissance avec son nouveau groupe.

« Il ne lui faudra pas longtemps pour se faire une idée précise »