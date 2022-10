Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Après son départ du PSG, Laurent Blanc fait une révélation

Publié le 10 octobre 2022 à 15h45

Arthur Montagne

Présent en conférence de presse pour sa présentation en tant que nouvel entraîneur de l'OL, Laurent Blanc a reconnu qu'il avait refusé plusieurs offres après son départ du PSG en 2016. Mais à chaque fois, il a décliné.

Enfin ! Plus de six ans après son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc fait son grand retour en Ligue 1. En effet, l'ancien sélectionneur des Bleus a été choisi par l'OL pour remplacer Peter Bosz. Et pourtant, Laurent Blanc reconnaît qu'il a eu des propositions après son départ du PSG.

Mercato - OL : Après le PSG, Blanc a refusé du lourd sur le marché https://t.co/FTvz75HDqg pic.twitter.com/xbBfeu8Uo0 — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

«Dans les deux ans qui ont suivi Paris j'ai eu des propositions»

« Dans les deux ans qui ont suivi Paris j'ai eu des propositions. Je n'étais pas prêt pour repartir. Je ne veux pas parler du passé. Je suis dans un grand club français et je veux faire le métier que j'aime plus que tout », assure-t-il devant les médias avant de se réjouir de son arrivée à l'OL.

Blanc est ravi de revenir en L1