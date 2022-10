Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas a déjà recalé Laurent Blanc, voilà pourquoi

Publié le 10 octobre 2022 à 13h00

Arnaud De Kanel

Après son départ du PSG en 2016, Laurent Blanc est enfin de retour sur un banc de Ligue 1. Cette fois-ci, direction l'OL pour le champion du monde 98. Or, Blanc aurait pu rejoindre le club rhodanien trois ans plus tôt, en 2019, après le départ de Sylvinho mais Jean-Michel Aulas s'était finalement ravisé.

C'est enfin la fin du calvaire pour Laurent Blanc. Plus de six années sont passés depuis son départ du PSG et il retrouve donc un banc de Ligue 1 à l'OL après le licenciement de Peter Bosz. Pourtant, l'ancien sélectionneur des Bleus était dans les petits papiers de Jean-Michel Aulas dès 2019 après le départ de Sylvinho. Mais le dossier ne s'était pas concrétisé car le président de l'OL voulait que Laurent Blanc soit accompagné d'un autre staff.

Mercato - OL : Le clan Laurent Blanc annonce la couleur au vestiaire https://t.co/0p0HMf2txC pic.twitter.com/36QnuWztI9 — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Aulas avait écouté Juninho en 2019

Au moment de remplacer Sylvinho, Jean-Michel Aulas décide de jeter son dévolu sur Laurent Blanc : « Laurent Blanc ? Oui, j’y pense ». Or, Juninho était le directeur sportif à l'époque et le président de l'OL avait une confiance aveugle en lui. Il laissa alors les clés au Brésilien qui s'orienta sur Rudi Garcia. « À l’époque, j’étais solidaire avec Juninho. C’est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde. J’avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites. Mais sait-on jamais ? » expliquait Aulas. Désormais, on en sait un peu plus sur l'échec dans la venue de Laurent Blanc.

Les raisons du refus d'Aulas