Mercato - OL : Aulas avait prévu son coup pour Laurent Blanc

Publié le 10 octobre 2022 à 09h10

Guillaume de Saint Sauveur

Dimanche soir, l’OL a officialisé la nomination de Laurent Blanc au poste d’entraîneur en lieu et place de Peter Bosz. Un changement qui a bien sûr été provoqué par le nouveau résultat négatif du club rhodanien ce week-end en Ligue 1, mais Jean-Michel Aulas avait tout préparé depuis plusieurs semaines avec l’ancien entraîneur du PSG.

C’était dans l’air du temps dimanche, cela a été officialisé dimanche soir par l’OL via un communiqué : Peter Bosz n’est plus l’entraîneur du club rhodanien. Le match nul de vendredi soir au Groupama Stadium face à Toulouse (1-1) a donc été fatal au technicien néerlandais, qui a été remplacé par Laurent Blanc qui reprend donc du service en Ligue 1, six ans après son départ du PSG.

Blanc avait déjà été annoncé à l’OL

En octobre 2019, au moment où l’OL avait décidé de se séparer de Sylvinho, la piste Laurent Blanc avait déjà été explorée par Jean-Michel Aulas qui lui avait finalement préféré Rudi Garcia. Mais ces contacts amorcés il y a trois ans entre le président de l’OL et l’ex-entraîneur du PSG ont été précieux ces dernières semaines…

