Transferts - OL : Blanc a déjà fixé une condition pour le mercato

Publié le 10 octobre 2022 à 08h10 - mis à jour le 10 octobre 2022 à 08h14

Guillaume de Saint Sauveur

C’est désormais officiel, Laurent Blanc vient succéder à Peter Bosz sur le banc de l’OL et va donc tenter de redresser la barre sur le plan sportif. Pour se faire, l’ancien entraîneur du PSG aurait d’ores et déjà réclamé des garanties en vue des prochaines périodes de mercato, des garanties obtenues auprès de Jean-Michel Aulas et John Textor.

Dimanche soir, l’OL a officialisé le limogeage de Peter Bosz et la nomination de Laurent Blanc, qui s’est engagé jusqu’en 2024 avec le club rhodanien. Un retour en fanfare en Ligue 1 donc pour le technicien français, plus de six ans après son renvoi du PSG, mais Blanc a assuré ses arrières pour mener sa mission à bien à l’OL.

Blanc a réclamé des garanties

L’EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que Laurent Blanc a réclamé des garanties en terme de recrutement pour les prochaines périodes de mercato à l’OL, souhaitant réajuster une partie de l’effectif rhodanien. Et selon le quotidien sportif, l’ancien entraîneur du PSG recevra des moyens financiers pour mener à bien sa révolution en interne.

Textor a validé ses demandes

John Textor, le futur propriétaire de l’OL, aurait confié à Jean-Michel Aulas qu’une fois la vente définitivement actée, Laurent Blanc disposerait d’une marge de manœuvre financière sur le marché des transferts. Reste à savoir quels seront les joueurs recrutés à l'OL cet hiver...