Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le retour de Rabiot ?

Publié le 12 octobre 2022 à 15h45

Axel Cornic

Voilà plusieurs mois déjà qu’un retour d’Adrien Rabiot au paris Saint-Germain est évoqué. En fin de contrat avec la Juventus, le milieu de terrain pourrait retrouver son club formateur l’été prochain, avec son entourage qui travaillerait en coulisses pour boucler cette opération. Mais en Italie on continue à avoir des doutes sur son avenir...

Parti en mauvais termes en 2019, Adrien Rabiot pourrait bien retrouver le PSG. Cet été déjà un retour a été évoqué, avec sa mère et agent Véronique Rabiot qui aurait vraisemblablement pris contacts avec la nouvelle direction, notamment avec Luis Campos.

Mercato : Annoncé au PSG, Adrien Rabiot sort du silence pour son avenir https://t.co/8lerYZyvJQ pic.twitter.com/Q8ngX9UDNq — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Après un départ raté, Rabiot est redevenu le soldat d’Allegri

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , la situation d’Adrien Rabiot a beaucoup changé ces derniers mois. Tout proche de rejoindre Manchester United et même parfois poussé vers la sortie, le Français serait désormais devenu un pilier inamovible du dispositif de Massimiliano Allegri, qui a toujours grandement apprécié son profil. Suffisant pour le convaincre de prolonger ?

Une prolongation extrêmement compliquée ?