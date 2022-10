Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Skriniar, Silva... Ces révélations XXL sur la bombe lâchée sur Mbappé

Publié le 12 octobre 2022 à 14h00

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a accepté de prolonger son contrat de trois saisons avec le PSG, et ce, parce que sa direction lui a fait plusieurs promesses. Toutefois, le numéro 7 parisien se sent trahi et veut désormais claquer la porte du Parc des Princes, et ce, parce que ses dirigeants n'ont pas du tout réalisé le recrutement qui était prévu.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation avec le PSG et un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. Malgré un accord de principe avec le club merengue - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le crack français de 23 ans a finalement opté pour un renouvellement de bail avec Paris. Toutefois, Kylian Mbappé n'est pas du tout satisfait de ce choix aujourd'hui, estimant avoir été trahi par la direction du PSG.

Kylian Mbappé agacé par le recrutement du PSG

Selon les informations de RMC Sport , confirmées par Le Parisien , Kylian Mbappé serait déterminé à quitter le PSG au plus vite. Alors que le club rouge et bleu s'est totalement manqué sur le recrutement, le champion du monde français serait agacé par les promesses non-tenues par sa direction.

Skriniar, Lewandowski, Silva et Fofana étaient attendus, mais...

Alors qu'Antero Henrique a fait son retour au PSG pour épauler Luis Campos, le recrutement parisien a viré au fiasco. En effet, Milan Skriniar - qui était une priorité absolue pour le PSG - est resté à l'Inter, tandis que les autres joueurs désirés n'ont pas rejoint le Parc des Princes lors du dernier mercato estival. En effet, Luis Campos aurait souhaité boucler les transferts de Robert Lewandowski, Bernardo Silva ou encore de Seko Fofana, trois joueurs qui auraient pu renforcer considérablement l'effectif de Christophe Galtier.

... Carlos Soler et Fabian Ruiz ont débarqué

Au final, le PSG a dû se contenter de joueurs tels que Carlos Soler ou encore Fabian Ruiz. Des renforts de compléments, incapables de transformer l'équipe parisienne. D'ailleurs, Luis Campos espérait empocher une enveloppe d'environ 150M€ grâce aux ventes pour pouvoir réinvestir lors du dernier mercato estival, mais les départs - qui ont surtout été des prêts - n'ont presque rien rapporté au PSG.