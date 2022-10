Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Incroyables révélations sur les coulisses de l'arrivée de Campos

Publié le 12 octobre 2022 à 12h15

Thibault Morlain

L'organigramme du PSG a changé durant l'été. Leonardo a été démis de ses fonctions et c'est Luis Campos qui s'est vu confier les commandes du sportif au sein du club de la capitale. Pour autant, l'arrivée du Portugais était loin de faire l'unanimité en interne, notamment auprès de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Alors que Leonardo ne faisait plus l'unanimité au PSG, le Brésilien a fini par être remercié. Il a ainsi quitté ses fonctions de directeur sportif et pour le remplacer, c'est Luis Campos qui a posé ses valises dans la capitale. Une arrivée notamment liée à la prolongation de Kylian Mbappé. Cela a énormément pesé dans la nomination de Campos au PSG puisque Nasser Al-Khelaïfi n'était pas forcément sur la même longueur d'onde...

Al-Khelaïfi pas chaud pour Campos

Ce mercredi, L'Equipe revient sur les coulisses de l'arrivée de Luis Campos au PSG. Ainsi, le quotidien sportif dévoile que si Nasser Al-Khelaïfi avait validé le licenciement de Leonardo, il n'était pas très chaud à l'idée de faire venir de Luis Campos au PSG.

Le président du PSG s'est rangé derrière le Qatar

Finalement, Luis Campos est bel et bien arrivé au PSG et pour cause. En effet, Nasser Al-Khelaïfi n'a eu d'autre choix que de se ranger derrière la décision du Qatar. Alors que le recrutement de Campos était nécessaire pour la prolongation de Kylian Mbappé, le président du PSG n'a pu que se plier à cela.