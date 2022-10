Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Les stars que Kylian Mbappé attendait sur le mercato

Publié le 12 octobre 2022 à 11h00

Hugo Chirossel

Seulement cinq mois après avoir prolongé son contrat, Kylian Mbappé a déjà des envies d’ailleurs. Même si le début de saison du PSG est réussi, l’international français ne sent pas à l’aise dans le système mis en place par Christophe Galtier, notamment du fait de son positionnement aux côtés de Neymar et Lionel Messi. Il attendait l’arrivée d’un nouvel attaquant capable d’évoluer avec lui l’été dernier, mais également d'autres renforts de poids.

Luis Campos et Christophe Galtier l’ont souvent répété : ils ne sont pas satisfaits du travail réalisé cet été sur le marché des transferts. Le Paris Saint-Germain avait plusieurs pistes qui n’ont pas abouti, ce qui serait aujourd’hui la cause de ses problèmes. Au moment de sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé avait demandé des garanties sportives pour rester. L’effectif devait être bâti autour de lui et dans cette optique, un attaquant capable d’évoluer à ses côtés était attendu.

Plusieurs dossiers n’ont pas abouti

Comme l’indique L’Équipe , beaucoup plus de grands joueurs devaient arriver lors du dernier mercato. En attaque, les Parisiens rêvaient d’associer Robert Lewandowski à Kylian Mbappé, mais le Polonais a finalement rejoint le FC Barcelone. En défense, Luis Campos a fait de Milan Skriniar sa priorité, un dossier qui s’est soldé par un nouvel échec en raison des exigences de l’Inter Milan. Enfin, au milieu de terrain, une grosse opération comme le recrutement de Bernardo Silva, qui avait affiché ses envies de départ, était également espéré.

Un problème qui dépasse le sportif ?